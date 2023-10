2023-10-27 18:24:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و كانزاكانی سلێمانی رایدەگەیەنێت، “پڕۆسەی دابەشکردنی نەوت بەردەوامە و سبەینێ دوو بنکە نەوت وەردەگرن”. لە راگەیەندراوێکدا…

The post سبەینێ دوو بنکە لەناو شاری سلێمانی نەوت وەردەگرن appeared first on Esta Media Network.