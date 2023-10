2023-10-28 18:56:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری بانكی ناوەندیی عێراق رایدەگەیەنێت، لە بواری بانكیدا هیچ رێگایەكمان لەبەردەمدا نییە جگە لە پەیڕەوكردنی شێوازی دیجیتاڵی و…

The post عەلی عەلاق: بانكی دیجیتاڵی هەنگاوێكی گرنگە appeared first on Esta Media Network.