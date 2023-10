2023-10-29 14:08:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بۆ ناڕەزایی نیشاندان بەرامبەر گرفتی دواكەوتنی مووچە لە پارێزگاكانی هەولێر، سلێمانی و هەڵەبجە و چەند ناوچەیەكی دیكەش خۆپیشاندان…

The post لە سەرجەم پارێزگاكان جگە لە دهۆك خۆپیشاندان بەڕێوەچوو appeared first on Esta Media Network.