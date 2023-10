2023-10-29 23:34:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرمانگەی ژینگەی گەرمیان رایدەگەیەنێت، “ئەو کۆمپانیایەی ژمارەیەک درەختی بڕیبووەوە دراوە بە دادگا”. لەبارەی بڕینەوەی ژمارەیەک درەخت لەلایەن کۆمپانیایەکەوە،…

