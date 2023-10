2023-10-31 00:06:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیرلینگ هالاندی نەرویجی خەڵاتی گێرد مۆلەری بۆ باشترین گۆڵکاری ساڵی 2023 وەرگرت. هالاند وەرزی رابردوو گۆڵکاری چامپیۆنز لیگ…

The post هالاند خەڵاتی گێرد مۆلەری وەرگرت appeared first on Esta Media Network.