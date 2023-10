2023-10-31 00:06:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا رایدەگەیەنێت، هێزەكانمان لە عێراق دەمێننەوە، بەربەرچی سەرجەم هێرش و پەلامارەكانیش دەدەنەوە. ماسیۆ میلەر وتەبێژی…

The post ئەمریكا: هێزەكانمان لە عێراق دەمێننەوە appeared first on Esta Media Network.