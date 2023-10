2023-10-31 00:06:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ خەڵاتی کوپاى بە جود بیلینگهام بەخشی. خەڵاتەکە دەدرێت بە باشترین یاریزانی خوار تەمەن 21 ساڵ…

