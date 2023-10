2023-10-31 00:52:10 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیۆنێل مێسی ئەرجەنتینی خەڵاتی تۆپی ئاڵتونی بەدەستهێنا و وەک باشترین یاریزانی ساڵی 2023 دیاریکرا. گۆڤاری فرانس فوتبۆڵ مێسی…

