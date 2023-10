2023-10-31 14:36:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سلێمانی یەکەم دانیشتنی دادگایکردنی تۆمەتبارانی کوشتنی نەقیب محەمەد و بریندارکردنی هاوکارەکانی بەڕێوەچوو و سبەینێش دادگایکردنەکە بەردەوام دەبێت.…

