2023-11-01 09:36:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

درەنگانی شەوی رابردوو رووداو‌ێکی هاتوچۆ لەسەر شەقامی بازنەیی مەلیک مەحمود روویدا و لە ئەنجامدا چوار کەس کە ئەندامی…

The post سلێمانی.. رووداوێکی هاتوچۆ چوار برینداری لێکەوتەوە appeared first on Esta Media Network.