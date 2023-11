2023-11-01 20:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و كانزاكانی سلێمانی رایدەگەیەنێت، پڕۆسەی دابەشكردنی نەوتی سپی بەسەر هاوڵاتییاندا بەردەوامە و سبەی لە سنووری قەزای…

The post سبەی نەوت لە سنووری قەزای شارەزوور دابەشدەكرێت appeared first on Esta Media Network.