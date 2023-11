2023-11-01 23:54:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێم رایدەگەیەنێت، هەفتەی داهاتوو دەستدەكرێت بە دابەشكردنی نۆیەم بەشەخۆراكی مانگانە بەسەر هاوڵاتییان بۆ ساڵی داهاتووش…

The post چەند ماددەیەك بۆ بەشەخۆراكی هاوڵاتییان زیاد دەكرێت appeared first on Esta Media Network.