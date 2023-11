2023-11-05 09:20:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دادگای فیدڕاڵی بۆ تاوتوێکردن و بڕیاردان لەسەر سکاڵایەک کۆدەبێتەوە کە دژی یاسای ھەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تۆمارکراوە. بڕیارە ئەمڕۆ…

The post دادگای فیدڕاڵی سکاڵای سەر یاسای هەڵبژاردنی هەرێم تاوتوێدەکات appeared first on Esta Media Network.