2023-11-05 10:14:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەپێی بریارێکی وەزارەتی شارەوانی و گەشتوگوزاری هەرێم، سەرجەم شوشتنگەکانی ئۆتۆمبێل پابەندی دانانی سیستمی ریساکلین دەکرێن. لە نوسراوێکی وەزارەتی…

The post شوشتنگەکانی ئۆتۆمبێل پابەندنی دانانی سیستمی ریسایکلین دەکرێن appeared first on Esta Media Network.