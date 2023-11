2023-11-05 10:14:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئیدارەی زانیاریی وزەی ئەمریکی بڵاویکردەوە، لە مانگی تشرینی یەکەمی ئەمساڵدا عێراق بڕی حەوت ملیۆن و 322 هەزار بەرمیل…

