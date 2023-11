2023-11-05 11:38:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەلای مارسیلۆوە ، بەدەستهێنانی کۆپا لیبەرتادۆرێس ، گرنگترین ناسناوی کاروانی وەرزشییەتی. پاش ئەوەى فلۆمنێزی بۆ یەکەم جار بووە…

The post مارسیلۆ گرنگترین ناسناوی خۆی ئاشکراکرد appeared first on Esta Media Network.