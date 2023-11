2023-11-05 15:52:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دواینیوەڕۆی ئەمڕۆ رووداوێکی هاتوچۆ لە شاری کەرکوک روویدا و بەهۆیەوە چوار کەس کە ئەندامی یەک خێزان بوون گیانیان…

The post رووداوێکی هاتوچۆ کۆتایی بە ژیانی چوار ئەندامی خێزانێک هێنا appeared first on Esta Media Network.