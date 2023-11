2023-11-05 18:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شارەوانیی سلێمانی رایدەگەیەنێت، “تیمەکانمان دستیانکردووە بە نۆژەنکردنەوە و قیرتاوکردن شەقام و کۆڵانەکانی تاسڵوجە”. سەرۆکایەتیی شارەوانیی سلێمانی ئاماژە بەوە…

