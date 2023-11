2023-11-06 14:41:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

قائیمقامیەتی سلێمانی بڵاویکردەوە، لە مانگی رابردوودا بەهۆی پابەندنەبوون بە مەرج و رێنماییەکان 20 شوێن داخراون. لە راگەیەندراوێکی قائیمقامیەتی…

The post قائیمقامیەتی سلێمانی ئامارەکانی مانگی رابردووی کاری لیژنە هاوبەشەکانی بڵاوکردەوە appeared first on Esta Media Network.