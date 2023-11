2023-11-06 14:41:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بازرگانی عێراق زیاتر لە یەک ملیۆن هاوڵاتیی لە پێنج پارێزگا لە سوودمەندبوون لە سەبەتەی خۆراکی بێبەشدەکات بەهۆی…

The post زیاتر لە یەک ملیۆن کەس لە سەبەتەی خۆراکی بێبەشدەکرێن appeared first on Esta Media Network.