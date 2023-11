2023-11-06 17:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی یەکێتی رایگەیاند، سبەینێ یەکێتی و پارتی کۆدەبنەوە و گفتوگۆ لەبارەی چەند پرسێکەوە دەکەن. سەعدی ئەحمەد پیرە، وتەبێژی…

The post وتەبێژی یەکێتی: سبەینێ یەکێتی و پارتی کۆدەبنەوە appeared first on Esta Media Network.