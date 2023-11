2023-11-07 08:38:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەکاتژمێر چواری بەرەبەیانی ئەمڕۆ بە چوار درۆن هێرشکرایە سەر فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر. بەپێی زانیارییەکانی گەیشتوو بە تۆڕی میدیایی…

