2023-11-07 09:36:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە راپرسییەکدا ئاماژە بەوە دەکات، دۆناڵد ترەمپ، لە پێنج ویلایەتی سەرەکی لە کۆی شەش ویلایەتی…

The post دۆناڵد ترەمپ لە 5 ویلایەتی سەرەکی پێش جۆ بایدن دەکەوێت لە هەڵبژاردنی داهاتوودا appeared first on Esta Media Network.