2023-11-07 09:36:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یاریدەدەری فەرماندەی هێزەکانی ئۆکرانیا لە ساڵرۆژی لەدایکبوونیدا بۆمبێکی بۆ کرایە بۆکسێکی دیارییەوە و پێیدا تەقییەوە. ڤالێری زالوجنی فەرماندەی…

The post بەرپرسێکی سەربازی بۆمبێکی بۆ کرایە دیاری و گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.