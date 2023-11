2023-11-07 11:24:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جارێکی دیکە مامۆستایان له‌ سلێمانی و هه‌ڵه‌بجه‌ و ناوچه‌كانی ده‌وروبه‌ر خۆپیشاندانی ناڕه‌زاییان له‌باره‌ی دواكه‌وتنی مووچه‌ و دامه‌زراندن و…

The post بایکۆت و خۆپیشاندانی مامۆستایان بەردەوامە appeared first on Esta Media Network.