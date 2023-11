2023-11-07 12:02:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ هێزەکانی کۆماندۆی کوردستان بڕێکی زۆر لە هاوکاریی و پێداویستیی خوێندنگەیان گەیاندە دوو هەزار خوێندکاری خوێندنی کوردی لە…

The post هێزەکانی کۆماندۆ پێداویستی خوێندنیان گەیاندە دوو هەزار خوێندکاری کەرکوک appeared first on Esta Media Network.