2023-11-07 17:36:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆن خشتەی پەیوەست بە كاتی ئامادەكارییەكانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستانی پەسەندكرد و ئاماژەش بە كۆبوونەوەیەك لەگەڵ شاندێكی كوردستان دەكات…

The post كۆمسیۆن خشتەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی كوردستانی پەسەندكرد appeared first on Esta Media Network.