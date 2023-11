2023-11-07 19:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پاش چەندین مانگ ناكۆكی، حكومەتی فیدراڵی و حكومەتی ویلایەتەكان لە ئەڵمانیا رێككەوتن لەسەر لە ئایندەدا دابەشكردنی تێچووی كۆچبەران.…

