2023-11-07 21:20:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەرگەڕانی ئۆتۆمبێلێك لە زاخۆ گیانلەدەستدانی كەسێك و برینداربوونی سیانی دیكەی لێدەكەوێتەوە. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی زاخۆ رایگەیاند، كاتژمێر 7ی ئێواری…

