2023-11-08 16:48:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەتێچووی 60 ملیۆن دینار پڕۆژەیەکی کارەبا لە پارێزگای هەڵەبجە جێبەجێدەکرێت. وەزارەتی کارەبای حکومەتی هەرێم بڵاویکردەوە، پڕۆژەیەکی کارەبا بە…

The post پڕۆژەیەکی کارەبا بە تێچووی 60 ملیۆن دینار لە هەڵەبجە جێبەجێدەکرێت appeared first on Esta Media Network.