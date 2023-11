2023-11-08 16:48:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کارلۆ ئەنچیلۆتی لە سەرەتاى وەرزەوە شێوازی یاریکردنی ڕیاڵ مەدریدی گۆڕیوە و پێیوایە بۆ ڤینیسیۆس و بیلینگهام ئەم پلانە…

The post ئەنچیلۆتی پلانی ڕیاڵ مەدریدی گۆڕیوە appeared first on Esta Media Network.