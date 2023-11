2023-11-08 19:58:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پرۆسەی دابەشکردنی نەوتی سپی بەردەوامە و سبەینێ لە چەمچەماڵ و شۆڕش و سەنگاو دابەشدەکرێت. قائیمقامیەتی قەزای چەمچەماڵ بڵاویکردەوە،…

