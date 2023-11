2023-11-09 11:04:48 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریكا ئەنجامدانی هێرشێكی ئاسمانی بۆ سەر دامەزراوەیەك لە سوریا كە “پاسەوانی شۆڕشی ئیسلامیی ئێران و گروپەكانی…

The post ئەمریكا بۆردومانێكی ئاسمانی لە سوریا ئەنجامدا appeared first on Esta Media Network.