2023-11-09 12:52:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سێ کارمەندی پۆلیسی سلێمانی بڕی 400 ملیۆن دینار بۆ بانکێک دەگەرێننەوە و بەو هۆیەوە قەڵغانی دەستپاکیان پێبەخشرا. بەڕێوەبەرایەتیی…

