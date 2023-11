2023-11-09 16:42:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لەماوەی تەنها 20 رۆژدا لە سنووری دهۆك و سۆران 49 گەورە بازرگان و فرۆشیاری ماددەی هۆشبەر لەلایەن هێزە…

The post دهۆك و سۆران.. لە 20 رۆژدا 49 بازرگان و فرۆشیاری ماددەی هۆشبەر دەستگیركران appeared first on Esta Media Network.