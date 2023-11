2023-11-09 16:42:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ڕۆژنامەکانی کەتەلۆنیا کەوتونەتە هێرشکردنە سەر لیڤاندۆڤسکی بەوەى لە گۆڵ کردن چووەتەوە و ئاستی زۆر دابەزیوە. شەش یارییە لەسەر…

