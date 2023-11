2023-11-09 20:28:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆشكی سپی رایدەگەیەنێت، ئیسرائیل رازیبووە رۆژانە چوار كاتژمێر شەڕ لە كەرتی غەززە رابگرێت. جۆن كیربی، وتەبێژی كۆشكی سپی…

