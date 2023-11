2023-11-10 00:08:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لقی هەولێری سەندیكای پزیشكانی كوردستان رایدەگەیەنێت، سەركۆنەی هێرشەكەی سەر نەخۆشخانەی فریاكەوتنی رۆژئاوای هەولێر دەكەین و داواشدەكەین لایەنی پەیوەندیدار…

