2023-11-10 00:08:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نێچیرڤان بارزانی، سەرۆكی هەرێمی كوردستان و محەمەد شیاع سودانی، سەرۆك وەزیرانی عێراق لە هەولێر كۆبوونەوە. كەمێك پێش ئێستا…

The post سەرۆكی هەرێم و سەرۆك وەزیرانی عێراق لە هەولێر كۆبوونەوە appeared first on Esta Media Network.