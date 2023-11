2023-11-10 10:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بەرگریی ئەمریكا رایدەگەیەنێت، لە چوار هەفتەی رابردوودا 46 جار ھێرشكراوەتە سەر ھێزەكانیان لە عێراق و سوریا و…

