2023-11-10 13:22:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

پارێزگاری سلێمانی لەپەیامێكدا رایدەگەیەنێت، بەرپرسیارین بەرامبەر هەر وشەیەك كە وتبێتمان یان نووسیبێتمان، بەڵام لەو شتانە بەرپرسیارنین كە لەتوپەت…

