2023-11-10 19:26:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوو هاوسەری بەرەگەز سووری لە شاری بەغداد خۆیان بە پزیشک دەناسێنن و نەشتەرگەری جوانکاری بۆ ژنێک ئەنجامدەدەن و…

