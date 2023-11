2023-11-10 21:32:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئێوارەی ئەمڕۆ بومەلەرزەیەکی بەهێز پارێزگای ئیلامی لە رۆژهەڵاتی کوردستان هەژاند. میدیاکانی ئێران بڵاویانکردەوە، ئێوارەی ئەمڕۆ بومەلەرزەیەک بە گوڕی…

The post بومەلەرزەیەکی بەهێز رۆژهەڵاتی کوردستانی هەژاند appeared first on Esta Media Network.