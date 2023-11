2023-11-11 13:14:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

جارێكی دیكە لەڕێی درۆنەوە هێرش بۆ سەر فڕۆكەخانەی سەربازیی هەریر ئەنجامدرا. نیوەڕۆی ئەمڕۆ لەڕێی درۆنێكی بۆمبڕێژكراوەوە هێرشێك بۆ…

The post بە درۆن هێرشكرایەسەر فڕۆكەخانەی هەریر appeared first on Esta Media Network.