2023-11-11 13:14:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە یادی ئەمساڵی بونیادنانی شاری سلێمانی بەشێوەیەكی جیاواز و بە چەندین چالاكیی جۆراوجۆر ئەنجامبدرێت. بەشێكی یادكردنەوەكە و چالاكییەكان…

The post یادی بونیادنانی سلێمانی جیاواز و بە چەندین چالاكیی جۆراوجۆر دەكرێتەوە appeared first on Esta Media Network.