2023-11-11 14:24:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەو هەڵبژاردنەی بڕیارە مانگی داهاتوو بۆ ئەنجومەنی ‏پارێزگاكانی عێراق ئەنجامبدرێت، بۆ كورد لە كەركوك ‏هەڵبژاردنی چارەنووس و چەسپاندنی…

