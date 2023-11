2023-11-11 19:46:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكی لیستی هاوپەیمانیی كەركوك هێز و ئیرادەمانە رایدەگەیەنێت، لە كەركوك مەترسیی گەورە لەسەر ئاییندەی كورد هەیە و دەشڵێت،…

