2023-11-12 10:28:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانایان لەڕێی تەلسكۆبی (جەیمس وێب)ی ئاسمانییەوە، تێبینیی بەڵگەیەكی گرنگیان كرد كە پاڵپشتیی گریمانەیەكی درێژمەودا دەكات دەربارەی دروستبوونی هەسارەكان،…

The post توێژینەوەیەك نهێنیی دروستبوونی هەسارەكان ئاشكرادەكات appeared first on Esta Media Network.