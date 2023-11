2023-11-12 10:28:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ بەهۆی وەرگەڕانی ماتۆڕسکیلێکەوە لە قەزای کەلار ماتۆڕسوارێک گیانیلەدەستدا. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان بڵاویکردەوە، بەیانی ئەمڕۆ یەکشەمە ماتۆڕسکیلێک…

