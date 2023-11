2023-11-12 12:18:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەرزی ریاز نزیکە لەوەى هەردوو ئەستێرە مێسی و ڕۆناڵدۆ بەیەک بگەیەنێت. لەچوارچێوەى کارەکانی پرۆژەى وەرزی ریاز، پلان وایە…

